 

НХЛ может доиграть сезон на нейтральных аренах без зрителей

11.04.2020, 8:38, Новости дня

Национальная хоккейная лига продолжает рассматривать различные варианты завершения прерванного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20. Как сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте организации, чемпионат может быть доигран на нейтральных полях. Матчи пройдут без зрителей.

"Наша задача – подготовиться к любому повороту в развитии ситуации с коронавирусной инфекцией. Вариант с нейтральными полями возможен, но он не является для нас приоритетным. Еще рано говорить, по какому пути мы пойдем", – цитирует заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли сайт НХЛ.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был прерван из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ ушли на карантин до 15 апреля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Трамп ждет, когда же демократы обвинят Россию в своей неудаче в Айове

12.03 / Италия ужесточила режим изоляции в связи с коронавирусом

20.02 / В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

24.03 / 14 россиян сошли с лайнера Costa Luminosa на итальянский берег

15.02 / В парламенте Италии презентовали фильм о Маркиве

10.02 / ГИБДД отменила штрафы за гирлянды на городских автобусах в Москве

14.02 / Кардинальная перестановка. Почему Зеленский уволил «серого кардинала» Богдана и что это означает для Кремля

06.02 / «Вертолеты России» подписали дорожную карту по сборке Ка-226Т в Индии

24.03 / Тотальный скрининг на коронавирус не работает – главный санврач Украины

02.04 / Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию из-за коронавируса у одного из врачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска