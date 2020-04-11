 

Электронные браслеты, комендантский час, продолжение карантина: ограничения из-за COVID-19 продолжаются

11.04.2020, 8:38, Новости дня

Жертвами коронавируса во всем мире стали уже 102 741 человек. Самая сложная обстановка — в США. Там число заразившихся достигло полумиллиона. Чтобы остановить коронавирус COVID-19, многие страны вводят ограничительные меры.

 

Так, Италия продлила карантин до 3 мая. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Сербия ввела 60-часовой комендантский час. Он должен удержать граждан дома в теплые выходные. Кроме того, всем жителям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, сообщает телеканал "Россия 24". А владельцы животных смогут выгуливать питомцев только утром и вечером.

В Южной Корее на нарушителей карантина будут надевать электронные браслеты, чтобы отслеживать перемещение. По данным властей, число тех, кто не соблюдает ограничения, в последние недели заметно увеличилось.



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