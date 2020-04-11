 

Ученые: Изменения климата приведут к потере биоразнообразия к 2030 году

11.04.2020, 8:30, Разное

Ученые из Университетского колледжа Лондона сообщили, что изменения климата могут привести к полной потере биоразнообразия у животных и растений к 2030 году. Такие данные удалось получить при помощи современной модели прогнозирования изменений.
Исследователи использовали специальную компьютерную модель, в которую включили все данные изменения климата с 1850 по 2005 годы. Полученные данные сопоставили с влиянием температуры окружающей среды на популяцию более 30 тыс. видов животных. Это позволило учёным получить наиболее правдоподобный сценарий развития с 2020 по 2100 годы. Как показывают данные исследования, уже к 2030 году многие живые организмы окажутся за пределами комфортной температуры.

Авторы исследования предупредили, что к 2100 году средняя температура может повыситься на 4 градуса Цельсия, что нанесёт непоправимый вред экосистеме планеты. При этом учёные объяснили, что они просчитывали климатические изменения при сценарии с высоким уровнем загрязнения атмосферы. Это существенно повысило точность их исследования и прогноза.



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