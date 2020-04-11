Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса в США

11.04.2020, 8:30, Новости дня

Организаторы американского фестиваля музыки и искусства Burning Man сообщили об отмене фестиваля в 2020 году из-за распространения коронавируса.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 500 тыс. человек, более 18 тыс. пациентов скончались, передает РИА «Новости».

«После долгих выслушиваний, дискуссий и тщательного обдумывания мы приняли трудное решение не строить Black Rock City (город, который каждый год выстраивается в пустыне Блэк-Рок во время фестиваля) в 2020 году. Учитывая жестокую реальность COVID-19 (…) мы считаем, что это правильное решение», – заявили организаторы.

Участникам вернут деньги за уже купленные билеты, однако организаторы призвали аудиторию по возможности пожертвовать стоимость билета или ее часть, чтобы поддержать проект Burning Man.

Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.

Ранее сообщалось, что в США за сутки жертвами коронавируса стали более 2 тыс. человек.

Власти США ожидают, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидается от 55 тыс. до 75 тыс. жертв.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.