 

Китай направил в РФ группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

11.04.2020, 8:30, Разное

Руководство КНР решило оказать содействие РФ в вопросе противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране. Коллектив китайских медработников был направлен в РФ утром 11 апреля.
Экспертный коллектив был сформирован под руководством госкомитета по вопросам здравоохранения Китая. Об этом информировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Последние официальные данные свидетельствуют о том, что в Российской Федерации выявлено 11 917 человек, инфицированых вирусом SARS-CoV-2. Также сообщается, что 94 россиян ушли из жизни, а 795 выздоровели.



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