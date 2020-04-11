Китай направил в РФ группу медиков для помощи в борьбе с COVID-19

11.04.2020, 8:30, Разное

Руководство КНР решило оказать содействие РФ в вопросе противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране. Коллектив китайских медработников был направлен в РФ утром 11 апреля.

Экспертный коллектив был сформирован под руководством госкомитета по вопросам здравоохранения Китая. Об этом информировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Последние официальные данные свидетельствуют о том, что в Российской Федерации выявлено 11 917 человек, инфицированых вирусом SARS-CoV-2. Также сообщается, что 94 россиян ушли из жизни, а 795 выздоровели.