 

Африке грозит катастрофа, но в разгар эпидемии мир забыл о континенте

11.04.2020, 8:15, Новости дня

Африке срочно нужна поддержка в борьбе с коронавирусом, в противном случае произойдёт катастрофа. Однако о континенте сейчас все забыли, отмечает швейцарский телеканал SRF. Африканским странам не готовы помочь ни давние инвесторы, ни Китай, ни новые для региона игроки — РФ или Турция. Только ЕС пообещал выделить чуть больше $3 млрд, в то время как Африке необходимо от мирового сообщества не менее $200 млрд.


Reuters

Африке грозит катастрофа, но большинство торговых партнёров и тех, кто помогает ей деньгами, сейчас молчат, отмечает швейцарский телеканал SRF. В разгар эпидемии коронавируса о континенте забыли.

Африке нужна помощь, причём немедленно. Призыв директора африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга невозможно понять двояко: «Если Африка сейчас не получит поддержки, случится катастрофа».

Вместе с государствами Африканского союза Нкенгасонг разрабатывает для континента стратегию по борьбе с коронавирусом. Африке сейчас срочно нужны денежные и медицинские средства любого рода, такие как защитная одежда, маски, тесты и приборы для искусственной вентиляции лёгких.

Всего этого на африканском континенте сейчас не хватает, подчеркнул директор центра по контролю и профилактике заболеваний. Ему известно, что Африка для решения стоящих перед ней задач сейчас должна конкурировать с целым миром: всем нужны деньги и защитная одежда. Тем не менее он призвал весь мир к солидарности: «Мы стоим на пороге глобального кризиса, и потому необходима глобальная солидарность. Потому что до тех пор, пока вирус не будет сдержан повсеместно, весь мир небезопасен».

Поэтому Африке нужны деньги. Экономика континента тоже сильно пострадала из-за эпидемии, о чём заявил профессор экономики Карлос Лопес. Бывший секретарь экономической комиссии ООН по Африке указал на крайне сложную ситуацию, отметив, что цены на сырьё обрушились.

При этом 35 африканских стран в значительной степени зависимы от экспорта сырья. Африканские валюты обесценились, значительный капитал был отозван из развивающихся стран.

По данным Лопеса, сейчас вдобавок не хватает частных денежных переводов от мигрантов из Европы и США. По этим каналам в Африку до сих пор поступало больше денежных средств, чем благодаря помощи, выделяемой на развитие государств.

Помимо этого, сказывается долговое бремя африканских стран: только за этот год государства континента должны выплатить $44 млрд. По словам экономиста, это попросту невозможно: «Мы должны рефинансировать долги и освободить от долгов беднейшие страны Африки. В противном случае континент никогда не оправится от кризиса».

Теперь ЕС пообещал Африке определённую поддержку, пишет швейцарский телеканал. Однако $3,25 миллиардов ни на что не хватит. По оценкам Лопеса, Африке необходимо получить от международного сообщества не менее $200 млрд.

Несмотря на это, многие важные для Африки партнёры сейчас молчат. «От важнейшего торгового партнёра — Китая — мы до сих пор видели только частные инициативы основателя Alibaba Джека Ма, но от правительства ничего не слышно».

Точно так же ничего не слышно от новых игроков на континенте — таких как РФ и Турция, отмечает SRF. Даже такие давние инвесторы, как Великобритания, США или Япония не обещали никакой поддержки. Все страны, вкладывавшие средства в Африку, сейчас слишком заняты сами собой, заключает швейцарский телеканал.



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