Звезда “Гарри Поттера” Руперт Гринт впервые станет отцом

11.04.2020, 8:09, Разное

Актер Руперт Гринт, исполнивший роль персонажа Рона Уизли в популярной кинофраншизе “Гарри Поттер”, скоро может стать отцом. По сообщению издания Daily Mail, возлюбленная знаменитости Джорджия Грум беременна.

Один из представителей актера информировал СМИ, что Руперт Гринт скоро может познать радость отцовства. Такая информация находит подтверждение и в фотоснимках репортеров, на которых у избранницы артиста заметна характерная форма живота. Тем не менее источник новостного ресурса попросил не донимать британского артиста расспросами о предстоящем пополнении.

Отмечается, что Руперт Гринт и Джорджия Грум состоят в романтических отношениях с 2011 года. Поклонники кинозвезды надеются, что скоро их кумир поведет свою любимую девушку под венец.