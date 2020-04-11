В РФ бесплатный доступ к сайтам могут распространить на мобильный интернет

11.04.2020, 8:09, Разное

Бесплатный доступ к важным, с социальной точки зрения, онлайн-ресурсам могут распространить также и на мобильный интернет на территории России. С такой информацией выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время в пределах государства данный эксперимент действует только для фиксированного интернета, но через некоторое время власти хотят прийти к общему соглашению с мобильными операторами, чтобы распространить бесплатный интернет и на смартфонах. Соответствующие переговоры уже проводятся в данный момент.

Вице-премьер РФ отметил, что граждане страны в период самоизоляции на карантине имеют возможность протестировать новые сервисы и оценить передовые возможности, тогда как прежде у них не было на это свободного времени. Дмитрий Чернышенко добавил, что доступ должен быть предоставлен к сервисам коммерческого характера, когда с них снимут меры ограничения. Между тем, по материалам РБК, некий информатор одного из операторов связи заявил, что ничего не знает о переговорах между компаниями, работающими в данной сфере, и правительством РФ.

Еще в январе президент страны Владимир Путин выступил с предложением разрешить бесплатный доступ к важным, с социальной точки зрения, сайтам, призвав не брать с людей деньги за услугу связи. В первый день недели в стране начали проводить эксперименты в этом направлении. В рамках тестирования операторы предоставят доступ к ресурсам, которые имеются в перечне Минкомсвязи. В список вошли соцсети, сайты госорганов, мессенджеры, разные культурные и образовательные площадки и многие другие информационные порталы. Перечень могут изменить, но не чаще одного раза в семь дней. В Минкомсвязи подсчитали, что потери компаний мобильной связи составят 5,7 миллиарда рублей, РСПП оценил вероятные расходы в 150 миллиардов рублей. Члены организации предложили правительству компенсировать операторам данные материальные траты.