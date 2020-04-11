Анонсирована масштабная дезинфекция в Москве

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11.04.2020, 8:08, Новости дня

Масштабную дезинфекцию проведут в Москве в воскресенье, 12 апреля, для предотвращения распространения коронавируса, информирует пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В сообщении приводятся слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, который заявил, что «специалисты комплекса городского хозяйства проведут сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов», передает ТАСС.

Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

Также тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

«В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4 тыс. единиц распылительной и поливомоечной техники», – отметил Бирюков.

Подчеркивается, что работы будут проводиться с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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