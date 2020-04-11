Врач оценил эффективность ношения пластиковых масок в целях защиты от коронавируса

11.04.2020, 7:53, Разное

На самоизоляции в связи с коронавирусом многие жители РФ начинают применять пластиковые экраны для лица вместо медицинских масок. Врач Андрей Продеус прокомментировал вероятную эффективность этого защитного средства.

Как заявил доктор медицинских наук, пластиковые экраны больше напоминают маску, которой пользуются сварщики, но они тоже могут оказаться полезными в борьбе с предотвращением заражения Covid-19. В этом случае значительно снижается риск подхватить коронавирус, так как человек почти не будет касаться собственными руками носа и глаз. Андрей Продеус заверил граждан, что слизистая оболочка органов зрения является своеобразными воротами для опасных микроорганизмов. При этом воспринимать экран как полноценную защиту от пневмонии не стоит.

Специалист в сфере медицины напомнил, что врачи пользуются в процессе работы не только очками для глаз, специальными масками и респираторами. Данная защита считается наиболее надежной, но самым эффективным методом избежать заражения коронавирусом является самоизоляция.