Составлен топ-5 дешевых автомобилей, которых нет в РФ

11.04.2020, 7:53, Разное

Не все потребители имеют возможность обзавестись дорогим автомобилем, пользуясь часто бюджетными транспортными средствами. Эксперты назвали пять лучших дешевых машин, которые не реализуются на территории России.

Перечень бюджетных автомобилей, отсутствующих в РФ, возглавила модель Tata Nano. Уже на протяжении пяти лет фирма стремится выйти на рынки других государств, но на текущий момент малолитражку стоимостью 2000-2500 американских долларов возможно купить только в Индии. Специалисты посчитали, что ценник равносилен безопасности транспортного средства. Модернизированную «Оку» очень напоминает Jiangnan Alto. Автомобиль больше не производится и пока находится только у дилеров. Топ-3 замкнула Geely MR за 3600 долларов.

Также в списке самых дешевых машин нашлось место для Renault Kwid. Из всех иных участников данного рейтинга только эта модель является самой качественной, но продается она исключительно на территории Индии. Ее стоимость составляет 4000 долларов США. Последнее место у Chery QQ, которую в Китае можно купить за 4500 долларов. Прежде были попытки поставить ее в Россию, но все эти мероприятия потерпели поражение.