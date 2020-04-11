Гаджеты Apple смогут заряжать друг друга

11.04.2020, 7:30, Разное

Устройство разработанное сотрудниками американской IT-корпорации Apple даст возможность выполнять двухстороннюю зарядку собственных гаджетов. Соответственное заявление о выдаче авторских прав компания подала в Бюро по патентам и товарным знакам США.

Согласно новому патенту предполагается размещение многих индукционных катушек внутри устройств MacBook. Благодаря такой инновации мобильные девайсы будут фиксироваться с помощью специальных магнитов. Помимо того, зарядка гаджетов станет осуществляться и через крышку ноутбука. Подобная реверсная зарядка применяется и в iPad. Здесь весь поток энергии начнет проходить сквозь экран. Иначе говоря, в одно и то же время пользователю удастся заряжать сразу несколько аппаратов от компании Apple.

Как гласит патент «яблочного» технологического гиганта, на индукционную катушку энергия идет прямо через аккумулятор устройства или сеть в зависимости от того, подключена ли техника к розетке. В автоматическом режиме система определяет, какой именно гаджет следует зарядить энергией, после чего активирует необходимый режим работы. Отдельно стоит сказать, что заявку на патент корпорация Apple подала еще в прошедшем году, поэтому пока сложно назвать время появления на рынке мобильных устройств с опцией обратной зарядки.