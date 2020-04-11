Пожарные справились с огнем в исправительной колонии под Иркутском

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11.04.2020, 7:30, Новости дня

Открытое горение в исправительной колонии №15 в Ангарске ликвидировано на площади 30 тыс. кв м, сообщил представитель экстренных служб Иркутской области.

Огнем «уничтожены четыре производственных цеха, здания пожарной части, учебного цеха и два подсобных строения». Продолжается проливка конструкций, передает РИА «Новости».

Напомним, СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту бунта в колонии. В колонии начался пожар, по некоторым данным, возгорание возникло в результате поджога. Также сообщалось о столкновениях заключенных с бойцами спецназа ФСИН.



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