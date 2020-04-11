 

Слухи: Xperia 5 II станет первым 5G-смартфоном с экраном менее 6 дюймов

11.04.2020, 7:30, Разное

Недавно в японском сегменте Сети появилась инсайдерская информация о смартфоне Xperia 5 II. Его оригинальность предопределила размер экрана, составляющий менее 6 дюймов.
Согласно информации источника GSMArena, новое устройство собираются представить в Японии во втором полугодии текущего года. Гаджет будет иметь экран на 5,6 или 5,8 дюйма. Среди продукции известного бренда Sony аппарат Xperia 5 II станет уже вторым смартфоном, который способен поддерживать работу в сети 5G. По сведениям инсайдеров, анонсированный девайс будет иметь более компактную форму, чем Xperia 1 II, однако порадует пользователей большими опциями по сравнению с Xperia 10 II.

На данный момент конкретной информации о процессоре Xperia 5 II нет. Тем не менее, уже имеющийся флагман имеет чипсет Snapdragon 855, и это может стать причиной для смены имени девайса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Критик Сергей Соседов о вернувшейся на сцену Наталье Ветлицкой: «Провинциальное зрелище»

13.03 / Мнение: Собячьи правила

04.04 / Под Архангельском произошла смертельная авария

12.03 / Эксперты Mayo Clinic: Ночные кошмары сигнализируют о расстройстве психики

10.03 / Презентацию нового смартфона Huawei P40 проведут в онлайн-режиме

13.03 / Екатерина Стриженова поделилась секретами молодости

08.03 / Представитель Минобороны рассказал о новой разработке и военных изобретателях

09.02 / Светлана Лобода пожаловалась на плотный график и показала «рабочую» мозоль

10.04 / Мнение: ОПЕК+. Промежуточные итоги (2)

13.02 / “Необходимо обновление”: глава Калужской области ушел в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска