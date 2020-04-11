Слухи: Xperia 5 II станет первым 5G-смартфоном с экраном менее 6 дюймов

11.04.2020, 7:30, Разное

Недавно в японском сегменте Сети появилась инсайдерская информация о смартфоне Xperia 5 II. Его оригинальность предопределила размер экрана, составляющий менее 6 дюймов.

Согласно информации источника GSMArena, новое устройство собираются представить в Японии во втором полугодии текущего года. Гаджет будет иметь экран на 5,6 или 5,8 дюйма. Среди продукции известного бренда Sony аппарат Xperia 5 II станет уже вторым смартфоном, который способен поддерживать работу в сети 5G. По сведениям инсайдеров, анонсированный девайс будет иметь более компактную форму, чем Xperia 1 II, однако порадует пользователей большими опциями по сравнению с Xperia 10 II.

На данный момент конкретной информации о процессоре Xperia 5 II нет. Тем не менее, уже имеющийся флагман имеет чипсет Snapdragon 855, и это может стать причиной для смены имени девайса.