До конца недели в Украину прилетит четыре самолета со спецсредствами для борьбы с COVID-19

11.04.2020, 7:20, Новости дня

До конца этой недели в Украину прилетит четыре самолета с медсредствами и защитными костюмами для борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 10 апреля сообщил президент Владимир Зеленский в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

“Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Результатом недельной доставки будет: почти 0,5 млн респираторов, 150 тыс. одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тыс. тестов ПЦР и 200 тыс. реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования. Кроме этого, 20 тыс. защитных очков, 10 аппаратов ИВЛ и 10 спецбоксов для транспортировки больных. А также почти 1 млн масок, которые поступят на полки украинских аптек”, – отметил он.

Президент отметил, что параллельно в стране наращивают и собственное производство медицинских средств.

“На этой неделе отгружено 4 тыс. многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти 1 млн масок ежедневно. А самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине”, – добавил он.

23 марта в Украину из Китая прибыл первый самолет с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции. 29 марта прилетел второй самолет.

1 апреля в Украину прилетел еще один самолет с гуманитарной помощью из Китая, который привез наборы для выявления коронавируса COVID-19, медицинские одноразовые средства защиты, медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что каждый такой самолет обходится в среднем до $180 тыс.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,62 млн, из них более 365 тыс. вылечились, а 97 264 умерли.