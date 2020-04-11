Работу “Павлоградугля” могут остановить

11.04.2020, 7:20, Новости дня

“ДТЭК Энерго” в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы “ДТЭК Павлоградуголь”, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук в ходе онлайн-дискуссии “Последствия глобального энергетического кризиса для Украины” 10 апреля, пишет “Интерфаксс-Украина”.

“Мы в настоящее время рассматриваем остановку крупнейшего угольного объединения страны, на котором работает 30 тыс. человек, – “Павлоградуголь”. Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым”, – сказал он.

В конце марта, напоминает агентство, “ДТЭК Энерго” проинформировало, что шахты “ДТЭК Добропольеуголь”, шахта “Белозерская” и ЦОФ “Октябрьская” приостанавливают работы по добыче, обогащению угля и подготовке горных выработок с 1 апреля в связи с системным кризисом в энергетической отрасли Украины, продолжающимся импортом электроэнергии и угля, регулярным вмешательством в работу рынка со стороны политиков, сообщила “ДТЭК Энерго”.

О кризисе заявили также в “Энергоатоме” и некоторых облэнерго.

20 марта парламент принял закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, который предусматривает на период карантина и месяца после него запрет отключать потребителей от коммунальных услуг, а также начислять им штрафы и пени за задержку или неуплату стоимости этих услуг.

В Европейской бизнес-ассоциации призвали назначить главу Минэнерго Украины и урегулировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе.