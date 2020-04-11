В Киевской области вследствие пожара погибло трое детей, младший из них родился в 2019 году – ГСЧС

11.04.2020, 7:20, Новости дня

10 апреля в селе Плоское Киевской области во время пожара в частном жилом доме погибло трое детей. Об этом проинформировали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В ходе разведки установлено, что горит кирпичный дом площадью 80 м². Во время ликвидации у дверей спасатели обнаружили тела двух детей 2015 и 2016 годов рождения без признаков жизни. Дети пытались выйти, но дверь, к сожалению, была закрыта… В дальнейшем обнаружено тело третьего ребенка, 2019 года [рождения]”, – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что предварительная причина пожара – перекал печного отопления.