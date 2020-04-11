Италия: помощь российских специалистов и последние данные об эпидмии

11.04.2020, 7:18, Новости дня

Российские военные специалисты в Италии провели дезинфекцию еще в трех населенных пунктах Ломбардии. Совместно с иностранными коллегами — военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты Италии — они обработали дома для пожилых людей и пансионаты, передает телеканал "Россия 24".

Согласно последним данным, в Италии сейчас 147577 случаев заражения, в том числе 3951 новый. Умерло 18849 человек, в том числе за последние сутки — 570. 30455 человек выздоровели.