 

Италия: помощь российских специалистов и последние данные об эпидмии

11.04.2020, 7:18, Новости дня

Российские военные специалисты в Италии провели дезинфекцию еще в трех населенных пунктах Ломбардии. Совместно с иностранными коллегами — военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты Италии — они обработали дома для пожилых людей и пансионаты, передает телеканал "Россия 24".

Согласно последним данным, в Италии сейчас 147577 случаев заражения, в том числе  3951 новый. Умерло 18849 человек, в том числе за последние сутки — 570. 30455 человек выздоровели.

 



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