За сутки в России ликвидировано более 100 лесных пожаров

11.04.2020, 7:18, Новости дня

Более 100 лесных пожаров ликвидированы за минувшие сутки по всей стране. Общая площадь составила почти 16 тысяч гектаров.

Но леса продолжают гореть. 2,5 тысячи человек сейчас задействованы в тушении 56 пожаров, сообщает телеканал "Россия 24".

Самая тяжелая ситуация — в Забайкалье. Там горит более 5,5 тысячи гектаров леса. Еще 23 природных пожара зафиксированы в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Приамурье, Бурятии, Краснодарском крае, Оренбургской области, а так же в Крыму.