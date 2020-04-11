В Подмосковье горит склад, общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров

11.04.2020, 7:18, Новости дня

В городском округе Раменском в Подмосковье произошел пожар на складе. Общая площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Такие данные сообщили представители МЧС России.

Как уточняется, огонь вспыхнул в деревне Верхнее Мячково.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимают участие 52 человека личного состава и 14 единиц спецтехники, передает РИА Новости.