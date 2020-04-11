Мнение: Экс-женушку Джонни Деппа посадят на три года – поделом
11.04.2020, 7:17, Разное
Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа, посадят, скорее всего, на три года. О, как она это заслужила, избивая и гоняя несчастного мужичка-звездулинку. Ее показания омерзительны.
Подделка улик, а именно побоев на своем лице, чтобы получить запретительный приказ судьи и миллионы экс-супруга.
Версию Деппа подтверждает Джеймс Франко, который видел ее в этот день без синяков. А также стилист Саманта Макмиллен. Она гримировала актрису для телешоу в этот же день и не заметила на ней ни синяков, ни царапин.
Если Херд признают виновной в ложных обвинениях и фальсификации улик, то ей грозит три реальных года тюрьмы.
Хоть одна стерва ответит за бесконечную ложь в адрес мужчин-псевдо-абьюзеров.
Женщины должны были понять, что делать из мужчин жертв до бесконечности было невозможно.
Хэштег: Митубылиоболганы.
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