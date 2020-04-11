 

Мнение: Экс-женушку Джонни Деппа посадят на три года – поделом

11.04.2020, 7:17, Разное

Эмбер Херд, бывшую жену Джонни Деппа, посадят, скорее всего, на три года. О, как она это заслужила, избивая и гоняя несчастного мужичка-звездулинку. Ее показания омерзительны.

Подделка улик, а именно побоев на своем лице, чтобы получить запретительный приказ судьи и миллионы экс-супруга.

Версию Деппа подтверждает Джеймс Франко, который видел ее в этот день без синяков. А также стилист Саманта Макмиллен. Она гримировала актрису для телешоу в этот же день и не заметила на ней ни синяков, ни царапин.

Если Херд признают виновной в ложных обвинениях и фальсификации улик, то ей грозит три реальных года тюрьмы.

Хоть одна стерва ответит за бесконечную ложь в адрес мужчин-псевдо-абьюзеров.

Женщины должны были понять, что делать из мужчин жертв до бесконечности было невозможно.

Хэштег: Митубылиоболганы.

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



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