Мексика объяснила разногласия с ОПЕК+

11.04.2020, 7:16, Новости дня

Министр энергетики Мексики Росио Нале рассказала, чем ее страну не устроило предложение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

Глава минэнерго заявила, что Мексика «не могла согласиться» со снижением на 400 тыс. баррелей в сутки, ведь за «полтора года работы» власти страны «приложили огромные усилия, как человеческие, так и экономические» для увеличения добычи. Министр объяснила, что «добыча нефти падала на протяжении нескольких лет».

По мнению Нале, она «не спорила и не ссорилась ни с кем» во время видеоконференции, только отстаивала позицию, передает ТАСС.

Министр сказала, что в результате переговоров с Мексикой США, которые «собирались сократить на 1,5 млн баррелей», решили «сократить почти на 2 млн».

Напомним, Трамп подтвердил, что США согласились снизить добычу нефти. По его словам, Мексика «возместит» это, когда сможет.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ согласовали сделку по снижению добычи нефти.

Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.