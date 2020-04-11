Академик РАН дал оптимистичный прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России

11.04.2020, 7:09, Разное

Академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал, когда закончится пандемия коронавируса в России, по самым оптимистичным прогнозам, это может произойти в начале июне. Однако сроки могут сдвинуться, если будет разработана эффективная вакцина.

По словам ведущего российского инфекциониста и советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, любые прогнозы относительно завершения пандемии коронавируса в РФ окажутся оптимистичными. Если врачи не будут допускать серьезных ошибок, а люди начнут соблюдать правительственные меры, касающиеся самоизоляции, то инфекцию удастся одолеть уже в начале июня.

Академик добавли, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить после создания вакцины от COVID-19, сейчас все усилия направлены на сдерживание распространения инфекции. Виктор Малеев считает, что ее сделают только к концу 2020 года, отметил портал «Газета.Ru».

Согласно последним данным, предоставленным правительственным штабом по борьбе с коронавирусом, в РФ диагностировали 11 917 случаев заражения COVID, 795 человек полностью излечились, 94 — умерли.