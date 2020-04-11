 

В апреле ожидается выздоровление более 1 тыс. вирус-положительных россиян

11.04.2020, 7:08, Новости дня

Более 1 тыс. россиян с положительным результатом теста на коронавирус должны выздороветь до конца апреля, сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев.

Малеев пояснил, что в большинстве случаев лечение длится примерно две недели, «хотя бывают и тяжелые случаи», когда для выздоровления требуется «и до двух месяцев», передает РИА «Новости».

Таким образом, «можно предположить, что до конца апреля в РФ будет больше тысячи выздоровевших», сказал он. Малеев указал, что в РФ «только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие».

Напомним, в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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