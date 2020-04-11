Мнение: Разорвали негласный договор (бунт в ИК-15)

11.04.2020, 7:06, Разное

В ангарской ИК-15 осужденные взбунтовались и подожгли цех деревообработки.

…ИК-15 — это колония строгого режима, в которой нет так называемых «первоходов», то есть впервые приговоренных к лишению свободы.

При этом колония — не «красная», где дисциплина и порядок поддерживаются активистами, а «черная», негласно управляемая криминальными авторитетами. Между ними и администрацией колонии был негласный договор.

«Черные» обеспечивают бесперебойную работу промзоны, а администрация предоставляет послабления.

«Договор» был взаимовыгодным. Обороты «промки» ИК-15 — многомиллинные, достаточно сказать, что на территории колонии работают три пилорамы. Взамен криминальные авторитеты имели мобильники, наркотики и алкоголь.

Вечером 9 апреля этот баланс был нарушен.

Сотрудник колонии избил осужденного, пользующегося определенным авторитетом в криминальном мире. На призыв избитого «вскрыться» (нанести порезы в районе запястья), откликнулись 17 человек.

Руководство колонии и регионального управления ФСИН решило ответить силой. Колония взбунтовалась. Пришлось на территорию исправительного учреждения вводить спецназ. Осужденные подожгли цех деревообработки…