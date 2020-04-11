 

Люди мы или дрянь? – Борис Гребенщиков призвал людей к единению перед угрозой пандемии

11.04.2020, 6:53, Разное

Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что в эти непростые дни очень многое зависит от самих людей и их единения. Успех борьбы против пандемии коронавируса гарантируют лишь сплоченные действия.
Его вопрос «Люди мы или дрянь?» обращен к каждому человеку на Земле. По словам музыканта, важно только одно — «помочь друг другу». Бесполезным считает он поиски ответа на извечный русский вопрос «Кто виноват?», так как это не поможет пережить беду. Особенно когда на повестке дня стоит другой, а именно: «Что делать?» Долг артистов — быть вместе с народом в тяжелые времена. Музыканты стремятся помочь людям сохранять надежду на лучшее своим творчеством.

Вместе с группой он работает над созданием нового альбома, сейчас это возможно делать удаленно, благодаря интернету. В свободное время Борис Гребенщиков почти каждый день записывает старые композиции и выставляет их в Сеть. Для кого-то они станут поддержкой, передает Телепрограмма.



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