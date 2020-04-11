 

Ушел из жизни актер из сериала “Лексс” Дитер Лазер

11.04.2020, 6:53, Разное

Ушел из жизни актер Дитер Лазер, который был известен любителям кино по сериалу “Лексс”. Он умер еще 29 февраля на 80-м году жизни, однако этот факт стал известен только сейчас.
Исток творческой карьеры артиста восходит к 1968 году, и с того момента он принял участие в съемках в более чем 60 фильмах. Одной из самых харизматичных его ролей стал персонаж доктор Хейтер в кинофильме “Человеческая многоножка”.

Также широко известны поклонникам кино его роли в работах “Лесной царь” и “Лексс”. Примечательно, что участие в съемках третьего эпизода “Человеческой многоножки” стало одним из последних в творческой биографии артиста.



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