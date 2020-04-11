Коронавирус сорвал возвращение «Друзей» на экраны

11.04.2020, 6:48, Новости дня

Съемки специального эпизода сериала «Друзья (Friends)» отложены из-за пандемии коронавируса, сообщила администрация стримингового сервиса HBO Max.

Планировалось, что запуск сервиса будет сопровождаться спецвыпуском сериала, но в HBO сообщили, что «спецвыпуск не будет доступен на стриминговом сервисе в первый день» работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

СМИ сообщали, что съемки отложены как минимум до мая. В HBO обещали держать зрителей «в курсе по мере того, как планы окрепнут, и когда будет точная дата премьеры».

В феврале сообщалось, что выйдет специальный эпизод сериала, в нем примут участие все шесть исполнителей главных ролей. Высказывалось предположение, что покажут не полноценный игровой эпизод, а разговорное шоу.