 

Трамп санкциями решил заставить другие страны забрать их граждан из США

11.04.2020, 6:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подписал меморандум о санкциях против стран, которые отказываются забирать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

США считают, что государства, которые «не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан», создают «неприемлемые риски» для жителей Соединенных Штатов. Вашингтон заявил, что должна быть «возможность осуществлять возвращение» граждан других стран, «которые нарушают законы» США.

Министр внутренней безопасности США должен составить список таких стран и передать его в Госдеп. Внешнеполитическое ведомство «не позднее, чем в течение» недели начнет «исполнение плана» по «введению визовых санкций», передает РИА «Новости».

Санкции отменят, когда иностранное государство начнет забирать своих граждан из США. 

Меморандум будет действовать до конца 2020 года, но может быть и продлен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где запретили есть собак и кошек

04.03 / Назван действенный способ очистить офис от вирусов

19.02 / Доходы бюджета от дивидендов в 2020 году вырастут на 60 млрд рублей

06.03 / Азербайджан отгрузил первую партию нефти для Белоруссии

04.03 / Тренер сборной Германии Лев: Украина хорошо проявляет себя под руководством Шевченко

04.04 / Без соблюдения карантина пик заболеваемости COVID-19 начнется с 14–15 апреля – Ляшко

25.03 / Правительство Кировской области рассказало о ремонте дорог по нацпроекту

16.02 / При заходе на посадку в Москве самолет “Аэрофлота” едва не врезался в жилые дома – расследование

07.02 / Путин рассказал переговорах с Лукашенко

04.04 / Голикова назвала число стран, из которых в последнее время завезли коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска