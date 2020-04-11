Трамп санкциями решил заставить другие страны забрать их граждан из США

11.04.2020, 6:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подписал меморандум о санкциях против стран, которые отказываются забирать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

США считают, что государства, которые «не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан», создают «неприемлемые риски» для жителей Соединенных Штатов. Вашингтон заявил, что должна быть «возможность осуществлять возвращение» граждан других стран, «которые нарушают законы» США.

Министр внутренней безопасности США должен составить список таких стран и передать его в Госдеп. Внешнеполитическое ведомство «не позднее, чем в течение» недели начнет «исполнение плана» по «введению визовых санкций», передает РИА «Новости».

Санкции отменят, когда иностранное государство начнет забирать своих граждан из США.

Меморандум будет действовать до конца 2020 года, но может быть и продлен.