10 важных фактов о болезни Паркинсона

11.04.2020, 6:22, Разное

11 апреля – Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Многие люди не считают это заболевание серьезным, а пациенты часто ощущают непонимание. «МедНовости» подготовили 10 фактов об этой патологии, чтобы привлечь к ней внимание и помочь читателям понять ее.

Болезнь Паркинсона – хроническое заболевание, при котором в мозге поражены группы нейронов, вырабатывающих дофамин. Его недостаток приводит к развитию симптомов, самые известные из которых – тремор, замедленность движений, скованность и неустойчивость. Заболевание течет хронически, осложняется инфекциями и травмами. Причина болезни неизвестна, излечиться от нее в настоящее время нельзя.

1. Болезнь Паркинсона и паркинсонизм – не одно и то же

Паркинсонизмом называют синдром, который включает тремор (дрожание), замедленность движений, неустойчивость, скованность. В 61% случаев его причина – болезнь Паркинсона. Но такие симптомы могут появляться при интоксикациях и других патологиях, например, деменции с тельцами Леви.

2. Болезнь Паркинсона – не редкая болезнь

В РФ от болезни Паркинсона страдает примерно 210-220 тысяч человек, согласно расчетам. По данным разных исследований, в стране ей заболевает от 8 до 22 на 100000 человек каждый год. В 2015 году в мире ей болели примерно 6,2 миллиона человек, с ней было связано не менее 117 тысяч смертей.

3. Болезнь Паркинсона – не исключительно возрастная патология

Чаще всего диагноз болезни Паркинсона ставят людям в возрасте около 60 лет. Но случаи раннего развития патологии (до 40 лет) не редки – до 10%. Самый известный пациент, у которого заболевание было выявлено в молодости – Майкл Джей Фокс.

4. Ранние симптомы болезни Паркинсона могут быть необычными

Известно, что в организме количество дофамина может уменьшаться задолго до появления моторных (связанных с движением) симптомов болезни. Поэтому запор, проблемы со сном (нарушение поведения в фазе сна с быстрыми движениями глаз) и утрата обоняния могут быть первыми проявлениями. Эти симптомы далеко не всегда говорят о болезни Паркинсона, но их появление следует обсудить с врачом.

Согласно Фонду Паркинсона, другими ранними проявлениями болезни могут быть:

тремор пальцев, ладоней, подбородка;

мелкий почерк (уменьшение по сравнению с прошлым), изменение почерка;

нарушения движения (скованность);

изменения голоса (осиплость, необычная мягкость);

ослабление мимики лица;

головокружения и обмороки;

сутулость.

Тремор при болезни Паркинсона часто наблюдается в покое, но может проявляться и в движении. В нем обычно выражен вращательный компонент: это движение иногда называют «скатыванием пилюль» или «счетом монет».

5. Раннее лечение улучшает прогноз болезни Паркинсона

При обнаружении первых симптомов болезни не следует откладывать визит к врачу. Раннее лечение улучшает прогноз болезни: уменьшает выраженность симптомов, замедляет прогрессирование болезни, повышает качество жизни.

6. Болезнь Паркинсона влияет не только на движение

Помимо скованности, тремора и замедленности, у болезни Паркинсона есть немоторные, «невидимые» симптомы. Некоторые из них уже перечислены выше (запор, потеря обоняния, нарушения сна). Кроме них могут встречаться:

когнитивные нарушения,

затруднения с опорожнением мочевого пузыря,

потливость,

сексуальные нарушения,

слабость,

боль,

шум в ушах,

депрессия,

тревожность.

Существует мнение, что нет двух людей с этим заболеванием с одинаковыми симптомами. В некоторых случаях у людей с болезнью Паркинсона нет тремора. Для многих пациентов немоторные симптомы становятся гораздо большей проблемой, чем моторные.

7. Пациенты не должны винить свою болезнь во всех проблемах

Фонд Паркинсона обращает внимание, что для этой болезни не характерны головные боли, вертиго, утрата чувствительности, потеря мышечной силы, боль в груди. При появлении нехарактерных симптомов нужно обращаться к врачу. Пациентам следует хорошо знать проявления болезни.

8. Лекарства от болезни Паркинсона – не причина ее симптомов

Подобно тому, как ВИЧ-диссиденты обвиняют антиретровирусные лекарства в развитии СПИД, некоторые утверждают, что проявления болезни Паркинсона развиваются на фоне приема препарата леводопа.

Мифы «паркинсон-диссидентов» развеяны давно. В крупном исследовании состояние пациентов, которые получали лечение этим препаратом, было лучше, чем состояние людей из контрольной группы.

9. Болезнь Паркинсона прогрессирует медленно и постепенно

Для этого заболевания не характерны резкие обострения. Если ухудшение произошло в течение дней или недель, нужно искать дополнительные причины (инфекция, обезвоживание, недосыпание). Интенсивность собственно симптомов болезни Паркинсона может варьировать, но не критически.

10. Болезнь Паркинсона не следует называть смертельной

Хоть это и тяжелая болезнь, она не является смертельным приговором, указывает сайт клиники Медицинской школы Университета Джона Хопкинса. Болезнь Паркинсона не убивает людей, как инфаркт или инсульт. В ее течении многое зависит от качества получаемой помощи и ухода. Большую опасность для больных падения и инфекции, которые могут сопутствовать болезни.