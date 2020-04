Женщина-экзорцист уверяет, что видела зубастого демона

В Новом Орлеане (США) не редкость истории о призраках и демонах, а еще о колдовстве и магии вуду. Нередки тут байки и про демонов, которые могут отключать свет в доме или во всем квартале, а также истории про людей, одержимых демонами.

Из-за всего этого в Новом Орлеане полным полно людей, которые представляют свои услуги тем, на кого напали призраки или демоны, в том числе тут работают женщины-экзорцисты (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Одна из этих женщин по имени Рейчел Стейвис недавно появилась во многих СМИ с жутковатой историей про то, что она своими глазами видела демона с кучей острых зубов.

"Я спала, а потом вдруг проснулась и заметила рядом с кроватью то, чего никогда не видела раньше – женщину-демона. Она пристально смотрела на меня, а потом открыла рот и у нее там были ряды зубов, один за другим…", – рассказывала Стейвис в интервью.

Зубы этого демона были подобны акульим, но это было не самое страшное. Потом эта демоница стала дотрагиваться до Стейвис своими руками, а потом все стало еще страшнее, потому что из темного угла спальни вышел еще один демон. Теперь это был огромный мужчина с длинными черными волосами.

"Он взял какую-то вещь, положил ее в руки демонице и ушел назад в тень. Потом и она тоже исчезла".

По словам Стейвис, несмотря на то, что она работает экзорцистом и видела немало страшных вещей, эти демоны очень напугали ее. Еще больше она напугалась, когда поняла, что лежит в темноте совершенно обессиленная и не может даже встать и включить свет.

Потом она кое-как села и только тогда заметила, что в комнате не горит даже ночник, который она всегда оставляла включенным. В этот момент она услышала голос своей подруги, которая спала в той же комнате. Подруга сказала, что только что видела существо со множеством зубов.

Обе женщины стали пытаться включить свет, но у них ничего не получалось, а когда они стали проверять, то выяснилось, что во всем их многоэтажном здании везде отключено все освещение.

"На следующий день мы проверили и узнали, что свет вырубился в то же время, когда пришли эти существа".

Некоторые пользователи Интернета уже успели обвинить Стейвис во вранье, мол вся эта история не более чем пиар для ее книги (Стейвис и в самом деле недавно выпустила книгу под названием "Сестра Тьмы: Хроники современного экзорцизма" – "Sister of Darkness: The Chronicles of a Modern Exorcist") или для того, чтобы получить больше популярности и больше денег.

Однако Стейвис работает с клиентами бесплатно, а о своей книге она в интервью нигде не упоминала, поэтому эти обвинения слегка притянуты за уши.

Согласно более раннему интервью, Рейчел Стейвис с детства могла видеть странных "монстров", но экзорцистом начала работать лишь 9 лет назад. У нее так много клиентов, что она проводит обряды изгнания демонов каждый день и к ней записываются заранее. Так что лишней славы Стейвис точно не нужно.

"Сущность присоединяется к телу или вкапывается в тело человека и питается им. Оно живет за счет их страхов, депрессии, тревоги и множества других негативных эмоций. Некоторые люди носят в себе эту сущность по 10 лет, а другие всего 10 дней, но оно постоянно мешает их жизни и все будет так, пока оно не исчезнет",- утверждает Стейвис о демонах.

По ее мнению, одержимость демонами происходит куда чаще, чем принято думать. Она предполагает, что 99% всех людей на Земле в тот или иной момент являлись носителями этих существ, не обращая на это внимания. Они могут что-то подозревать, но обычно приписывают негатив усталости от работы, неудовлетворенности в личных отношениях или чему-то еще.