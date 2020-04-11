Загадочные Вулверы – люди с волчьими головами из Шотландских легенд

11.04.2020, 6:20, Разное

В некоторых старинных легендах и сказках Шотландии, особенно Шетландских островов, упоминаются существа под названием Вулверы (Wulvers).

Несмотря на то, что вулверов часто зовут оборотнями, они не оборотни, то есть не люди, которые превращаются на время в волкоподобных существ. Вулверы изначально имеют человекоподобное тело и волчьи головы. И они не кровожадные чудовища, по интеллекту они не уступают людям.

Согласно легендам, считалось, что вулверы произошли от волков и представляют собой некую промежуточную стадию между волком и человеком.

Больше всего они известны своей страстью к рыбалке. Они жили в пещерах, расположенных недалеко от крупного источника воды – озера или океанского берега, и регулярно ловили в этом источнике рыбу.

Жили вулверы поодиночке и считались достаточно неприятными и опасными существами, однако на людей они просто так не нападали, только если их нарочито потревожить или напасть первым (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Человекоподобные тела вулверов не голые, а покрыты короткими жесткими волосами темно-коричневого цвета. У них есть когти и острые клыки, но они также очень быстро двигаются и могут наносить молниеносные атаки. Если вулвер нападет на человека и искусает его, человек не превратиться в такого же монстра, как это было бы с оборотнем.

За склонность к рыбалке жители Шетландских островов прозвали вулверов "рыбаками-оборотнями". Вулверы самостоятельно изготавливали рыбацкие принадлежности, но со своей скоростью могли ловить рыбу и голыми руками.

Когда вулверов не тревожат и не нападают на них, они отличаются добросердечностью и могут помогать людям. В частности они помогали заплутавшим путниками, показывая им дорогу к человеческой деревне или городу.

Более того, время от времени вулверы приходили в человеческие поселения (тайком конечно) и оставляли по несколько рыбок на подоконнике какого-нибудь бедняка, чтобы тот не умер с голоду.

Вулверов видели не только в прошлых веках, но даже около ста лет назад. В начале ХХ века исследователь О'Доннелл записал подробный рассказ мужчины по имени Эндрю Уоррен. По словам Уоррена, когда ему было 15 лет, он жил в доме своего дедушки и очень интересовался геологией. Он изучал пещеры в окрестностях и постоянно притаскивал в дом разные необычные окаменелости.

Однажды утром дедушка Уоррена пришел домой с прогулки в необычном возбужденном состоянии и сказал внуку следовать за ним. Они привел его к высохшему озеру и указал рукой на какие-то кости, лежащие на дне, после чего сказал "Смотри! Это человеческий скелет с волчьей головой. Что ты думаешь об этом?"

Уоррен ответил, что не знает, что и думать и предположил, что может быть это останки какого-то чудовища. "Это оборотень!", – ответил ему дед, – "Этот остров когда-то был заполнен сатирами и оборотнями. Давай, помоги мне отнести эти кости в дом".

Уоррен и его дед вытащили кости из грязи и принесли домой, разложив их на столе в задней части кухни. Позже вечером дед Уоррена и другие члены его семьи ушли в гости, а Уоррен остался в доме один.

"Некоторое время я развлекался чтением, а потом услышал шум в заднем помещении. Я пошел на кухню, чтобы убедится, что это лишь крыса, а потом сел на стул рядом со столом, на котором лежали останки оборотня и стал ждать, когда снова возобновится тот странный шум.

Я долго ждал, оперевшись локтями о колени и не думая ни о чем особенном, когда услышал постукивание. Я обернулся и заметил темное лицо, смотрящее на меня из окна. Несмотря на то, что я сразу же испугался, я тут же попытался понять, что это такое. Может быть какая-то иллюзия от заходящего солнца или что-то еще. Но нет, не было ничего, что могло бы создать эту иллюзию.

На меня смотрело отчетливое волчье лицо, челюсти слегка раздвинуты, зубы оскалены, острые и белые зубы, глаза светило-зеленые, уши как у волка. Выражение морды было злобным, а потом оно подняло одну свою руку – тонкую с длинными и изогнутыми когтями. Выглядело это так, словно он хочет разбить стекло и ворваться внутрь через окно".

Уоррен не обнаружил ничего лучшего, чем перекреститься, а потом выбежал из кухни и закрыл ее дверь на засов, после чего стал ждать прихода родных. Когда его дед и другие вернулись, Уоррен пояснил деду о визитере и дед отругал его за то, что он проявил слабость духа. По его мнению, если бы Уоррен был более храбрым, оборотень даже и не посмел бы проникнуть внутрь. После этого дед избавился от костей – унес их туда, где и нашел, то есть на дно высохшего озера.

Некоторые исследователи шотландского фольклора считают, что вулверами народ называл людей с необычными болезнями. К примеру с гипертрихозом, от которого волосы обильно растут по всему телу и на лице. Такие люди могли стать изгоями и вынужденно жили в пещерах.

Также есть мнение, что вулверы и так называемые кинокефалы (псоглавцы) – люди с собачьими головами, о которых немало рассказывается в древних текстах, это явление одного порядка.

Что мол ранее и правда существовали эти странные существа, представляя собой отдельный вид, а потом вымерли или были истреблены. Якобы у этих людей была более вытянутая форма лица, которая скорее напоминала морду собаки или волка. Также они были менее цивилизованными, не носили одежду и потому их чаще сравнивали с животными.

Если кто-то еще не догадался, в этой теории подразумевается, что загадочные вулверы или кинокефалы представляли собой случайно доживших до наших времен древних предков человека, вроде австралопитеков или питекантропов. У них и правда были массивные вытянутые вперед лица с крупными челюстями и низкими надбровными дугами. Правда на волчьи морды или собачьи они не слишком были похожи, но тут уже все зависит от человеческой фантазии.