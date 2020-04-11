Скандалы: Как замминистра образования Ставропольского края Дмитрий Донецкий «обнулил» свою диссертацию

11.04.2020, 6:20, Разное

Как замминистра образования Ставропольского края Дмитрий Донецкий «обнулил» свою диссертацию, а академики его поддержали

«Обнуление» — популярная практика не только в российской политике, но и в российской науке. Один из блестящих образцов этой практики — заместитель министра образования Ставропольского края Дмитрий Донецкий, который, узнав, что его могут лишить ученой степени за фальшивую диссертацию, просто объявил, что в РГБ хранится «неправильный» экземпляр. А затем представил экземпляр «правильный», отличающийся от других двух вариантов, хранящихся в архивах. Несмотря на явный характер махинации, Донецкий нашел поддержку у академиков, которые сделали вид, что не нашли нарушений. «Диссернет» и The Insider разобрались в этой истории, где фигурируют рукописи, написанные задним числом, иностранные агенты, разоблаченные российскими академиками, поддельные подписи и курьер в должности заместителя министра.

После того как «Диссернет» заподозрил заместителя министра образования Ставропольского края Дмитрия Донецкого в некорректных заимствованиях, тот открестился от собственной диссертации, хранящейся с 2012 года в Российской государственной библиотеке (РГБ). Чиновник даже принес в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) справку о том, что его подпись на научном труде подделана!

Напомним, в декабре 2018 года «Диссернет» подал в Минобрнауки заявление о лишении Донецкого ученой степени кандидата экономических наук. Его диссертация, защищенная в феврале 2012 года в Ставропольском государственном университете (СГУ), содержит десятки страниц, дословно повторяющих диссертации других авторов, защищенные в 2005–2009 годах. Скопированы не только тексты, но и таблицы со статистическими данными. Изменены только год и название региона.

По регламенту из Минобрнауки заявление попадает в диссовет, в котором проходила защита. А если диссовета уже не существует (как было в этом случае), то профильный экспертный совет ВАК, который получает экземпляр диссертации из архива «Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти» (ЦИТиС), определяет новый диссовет. (Текст диссертации в ЦИТиС по закону идентичен тексту, отправленному после защиты в РГБ.) Диссовет изучает материалы дела и представляет коллегам результаты своего исследования. Решение диссовета перепроверяет экспертный совет ВАК.

Исход дела Донецкого казался предрешенным. Текст диссертации в ЦИТиС идентичен тексту в РГБ. Из 175 страниц содержательной части 123 страницы заимствованы из чужих трудов. В такой ситуации спасти диссертанта может только чудо. В нашем случае их случилось сразу несколько.

Чудо 1

Внезапно в Ставрополе обнаружились сразу два оригинал-макета книг Донецкого с соавторами, сверстанных и изданных якобы еще в 2011–2012 годах. Именно из этих трудов, как оказалось, и были «заимствованы» целые страничные блоки, обнаруженные «Диссернетом». Врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) Иван Атанов так описал эту ситуацию: «Во втором полугодии 2019 года по запросу Дмитрия Донецкого в издательстве СтГАУ была проведена определенная работа, в ходе которой факт отправки данных работ в Российскую книжную палату установлен не был… В настоящее время материалы, на основании имеющегося оригинал-макета, отпечатаны и отправлены».

Эти чудесно обретенные труды СтГАУ внес в каталог Научной электронной библиотеки (eLibrary.ru), по данным которой формируется Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), меньше чем за неделю до заседания диссовета по заявлению о лишении степени. В результате то, что ранее выглядело в диссертации плагиатом, превратилось в самоцитирование из «забытых» издательством работ.

То есть региональное издательство вдруг чудесным образом исправляет свои грехи восьмилетней давности и находит средства, чтобы запустить печатный станок и спасти автора диссертации.

Чудо 2

Внезапно выяснилось, что в централизованных государственных хранилищах — ЦИТиС и РГБ — находятся «неправильные» экземпляры диссертации Донецкого. Об этом заявил сам диссертант, подкрепив слова почерковедческой экспертизой, согласно которой его подпись на экземпляре диссертации из РГБ подделана. (О претензиях к экземпляру в ЦИТИС на тот момент ничего сказано не было).

The Insider обратился в отдел диссертаций РГБ, чтобы узнать об обстоятельствах этой экспертизы, поскольку в норме она должна проводиться по бумажному оригиналу документа, однако оказалось, что с момента поступления он ни разу никем не запрашивался. Заведующая отделом диссертаций Ирина Сакирко пояснила, что Донецкий лично рассказал ей, что в 2012 году в РГБ был отправлен «неверный вариант» текста. Каким врагам науки понадобилось подделывать на нем подпись Донецкого, сам он не пояснял.

Не менее загадочно, как могла проводиться экспертиза по электронной копии в РГБ, которая отсканирована в черно-белом режиме с разрешением факс-аппарата и повышенной контрастностью — для оптического распознавания текста. Вдобавок в ней графика (в частности, подпись диссертанта) программно отделена от текста, что вносит дополнительные искажения. На таком материале вменяемая почерковедческая экспертиза невозможна чисто технически.

Тем не менее эксперты чудесным образом подтвердили поддельность подписи, что в обычном случае было бы едва ли не хуже плагиата: нет диссертации — нет ученой степени. Но чудеса на этом не закончились.

Чудо 3

Диссертационный совет Д 006.031.02 под председательством академика РАН Андрея Папцова отказался использовать при рассмотрении заявления официальный текст диссертации Донецкого, предоставленный ЦИТиС. Сложно представить себе мотивы такого решения диссовета и его комиссии.

Единственное логичное предположение — диссовет внял заверениям Донецкого, что подлинный текст его диссертации совсем другой и сохранился только в библиотеке Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, правопреемник Ставропольского государственного университета). Поэтому сам Донецкий в роли курьера направился в Ставрополь добывать «единственно верный» экземпляр собственной диссертации.

По словам Светланы Бирюковой, работающей в читальном зале «Диссертации. Периодические издания» библиотеки СКФУ, бумажный оригинал был в декабре 2019 года под расписку выдан на руки Донецкому по некоему запросу для рассмотрения заявления о лишении ученой степени.

Итак, фактически диссертационный совет и экспертный совет Высшей аттестационной комиссии по экономическим наукам опирались на два доказательства. Это пахнущие свежей типографской краской совместные работы якобы восьмилетней давности, а также текст диссертации, который Донецкий лично получил на руки в библиотеке СКФУ.

Доказательством стали пахнущие свежей краской «старые» работы и текст диссертации, который Донецкий лично «взял в библиотеке»

Член экспертной комиссии Е. И. Семенова, в докладе на заседании диссовета признала, что диссертация, найденная в Ставрополе Донецким, отличается от полученной по официальным каналам министерства: «Они не совпадают, электронный текст едет… И количество страниц электронной версии не соответствует бумажной версии. … Я хочу сказать, что бумажная версия имеет приоритет. В любом случае. Поэтому мы ориентировались только на нее». Электронные версии диссертаций в архивах представляют собой постраничные сканы. Поэтому вызывает удивление, что текст на них может куда-то ехать. Тем более, что экземпляр из СКФУ отличается от своих собратьев из РГБ и ЦИТиС не только по числу страниц, он толще (в нем целых 226 страниц без учета приложений и т. п., против 209 страниц всего в экземпляре РГБ и ЦИТИС), но и по содержанию.

The Insider попытался получить имеющуюся в библиотеке СКФУ электронную копию «подлинного» экземпляра диссертации или хотя бы выяснить, сколько страниц было в ставропольском экземпляре на момент поступления в библиотеку и заведения библиографической карточки. Однако библиотекарь Бирюкова не решилась ответить, сказав, что все эти вопросы исключительно в компетенции директора библиотеки, которая изъяла диссертацию Донецкого из свободного доступа и держит в своем кабинете.

Таким образом, ученая степень Донецкого получила вторую линию обороны: она не только не копирует чужие тексты, у нее вообще другой текст, который не совпадает с известным до сих пор вариантом 2012 года. При этом автореферат, написанный самим Донецким, по-прежнему ссылается на «неправильный» вариант диссертации объемом в 209 страниц.

Эти факты ничуть не смутили диссертационный и экспертный советы. Более того, академик А. И. Алтухов в ходе заседания диссертационного совета даже попытался перейти от пассивной обороны в контрнаступление на «Диссернет» и предложил: «Посмотреть на все эти деяния этих так называемых коллег… дать оценку таким заявителям, которые дают… возможность тратить впустую время, наносить моральный и материальный ущерб тем соискателям, которых они проверяют… Надо понимать, откуда дует ветер… в эти паруса. Мы хорошо это знаем. Из-за границы!»

Неудивительно, что диссовет единогласно ­ — голосами 22 докторов экономических наук во главе с академиком Папцовым — отказался лишать Донецкого ученой степени. Экспертный совет ВАК утвердил решение диссовета, де-факто признав документы в государственных хранилищах не подлинными. Казалось бы, естественная реакция административной структуры — громко заявить о подложных документах, да еще и с поддельной подписью, заменить их подлинными и провести служебное расследование. Однако ничего подобного не произошло. Официальные документы 2012 года из ЦИТиС и РГБ втихомолку замели под ковер. The Insider спросил, что думают о ситуации причастные к делу эксперты.

Члены экспертного совета И. В. Андронова и А. Б. Мельников ответили, что не помнят этого дела. О. А. Третьяк отказалась отвечать на вопросы и бросила трубку. С. Н. Сильвестров ответил, что вопрос деликатный, и «вся работа идет внутри экспертного совета не для того, чтобы ее обсуждать по телефону». Заместитель председателя диссертационного совета И. С. Санду, член комиссии диссовета по заявлению о лишении Донецкого ученой степени, прокомментировал ситуацию неоднозначно: «Мы брали диссертацию, которая лежит в диссертационном совете, где человек защищался. В библиотеке лежит его диссертация со всеми прибамбасами <тут речь идет о тексте из СЗФУ — The Insider>… Есть материалы дела, которые отдавали в ВАК, когда он защитился. Вот этими материалами мы и пользовались <экземпляр диссертации хранится в ЦИТиС — The Insider>. На вопрос о расхождении версий диссертации профессор Санду заявил: «Что там было и что там есть, я не готов вам ответить… Количество запятых я не считал».

Председатель диссовета академик РАН А. Г. Папцов ответил: «Мы использовали только официальные материалы, которые нам передали», но, кто именно передал «официальные материалы» и какие, сообщать отказался. Профессор РАН В. В. Маслова сообщила: «Этого просто не может быть. Я знаю точно, что мы работаем с тем материалом, который нам присылается из экспертного совета и экспертной комиссии. То, что вы сейчас рассказываете, из разряда невозможного, сказочного».

Объяснить «невозможное» помог профессор А. А. Ростовцев, один из основателей «Диссернета»: «Манипуляция текстами диссертаций, попытка вытащить из-под кровати никому до сих пор не известные книги, тексты диссертаций, которые были забыты, перепутаны библиотекаршей провинциальной библиотеки, которая уже давно не работает, — обычное дело. Часто оказывается, что диссертант еще в школьные годы написал и издал свои научные работы, на которые потом опирался при написании диссертации».

The Insider попытался узнать мнение самого диссертанта о том, как вышло, что экземпляры работ так сильно отличаются. Но в Министерстве образования Ставропольского края сообщили, что Донецкий у них больше не работает.

Мария Говорун