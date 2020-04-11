 

Катание ягнят: пока люди на карантине кто-то нашел карусельску

11.04.2020, 6:19, Новости дня

Милый ролик с катающимися овечками во дворе стал хитом Интернета.

Ягнята обнаружили карусель во дворе дома хозяев, пока те сидели на карантине

Необычное ролик разместил портал «ЯП» из «жизни животных». На ней овечки увидели дворовую карусельку. И поняли: настал их час, когда можно покататься, людей же нет, все на карантине. Встали и поехали. Милое виде вызвало умиление в Сети. «Катание ягнят», «Возможно овцы и придумали этот вирус…», «овце-тренажёр», – комментировали пользователи.



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