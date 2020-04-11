Украинский консул повредил автомобиль и не признал вину в ДТП в Ростове-на-Дону

11.04.2020, 6:19, Новости дня

Рассматривать дело будут после окончания карантина из-за коронавируса.

В Ростовской области произошло ДТП, которое устроил исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

По данным источника «Блокнота» в правоохранительных органах, авария с участием Ford Focus с номерами Генконсульства Украины произошла 9 апреля, в 14.30. За рулем находился сам Малышевский.

Он выезжал со второстепенной дороги и врезался в автомобиль Hyundai Sonata, которым управлял житель Ростова-на-Дону, сообщает источник. В результате ДТП оба автомобиля пострадали.

Тарас Малышевский вину признать отказался, тогда сотрудники ГИБДД приступили к сбору материалов для возбуждения административного дела.

Дело будет рассмотрено после отмены карантинных мер, введенных правительством Ростовской области для недопущения распространения коронавирусной инфекции.