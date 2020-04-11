 

BBC: Москва начинает закрывать въезд из других регионов

11.04.2020, 6:19, Новости дня

На каждый выезд из Москвы выставят по две машины ДПС.

В Москве 10 апреля решено ужесточить карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, в частности – со следующей недели вводится пропускная система.

Однако, как стало известно BBC, в ночь на 11 апреля столица начинает закрываться на въезд. Речь не идет об официальном блокировании города, поясняет BBC. Источник издания в МВД сообщил, что на каждый выезд из Москвы выставят по две машины ДПС.

Инспекторы будут собирать данные въезжающих из регионов, задавать вопросы о причинах нарушения режима самоизоляции. Часть водителей будут разворачивать назад, а у возмущающихся, задающих вопросы есть шанс получить административный протокол.

Собранные данные с фотографиями и видео пойдут в отделы внутренних дел и в Роспотребнадзор.

В Центре организации дорожного движения, по данным BBC, не владеют информацией на этот счет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, какие именно меры будут приняты, чтобы ограничить распространение COVID-19. В частности запланирована выдача обязательных пропусков на сайте мэрии mos.ru.. Градоначальник сообщил, что слишком многие москвичи начали нарушать режим самоизоляции.

Напомним, что ежедневно “Блокнот” публикует статистику по распространению коронавирусной инфекции в мире и в России.



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