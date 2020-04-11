 

Зеленский призвал парламент ввести уголовную ответственность за сжигание травы

11.04.2020, 6:15, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ужесточить наказание за сжигание сухой травы. Об этом 10 апреля он сообщил в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

“В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30%. Ваше “безразлично” – это пожары на территории в 20 тыс. га. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего “безразлично” круглосуточным тушением пожаров занимается 3,5 тыс. человек и 1 тыс. единиц техники ГСЧС. Результаты вашего “безразлично” были заметны даже со спутников NASA”, – отметил он.

Президент поприветствовал решение об увеличении штрафов за сжигание сухой травы до 6 тыс. грн.

“В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия”, – добавил он.

В ГСЧС 10 апреля отметили, что с начала года в Украине зафиксировано 16 634 случая возгораний, которые уничтожили 19 217 га экосистем. В частности, в Чернобыльской зоне уже неделю длятся пожары, которые охватили более 3,6 га леса.

8 апреля Кабинет Министров Украины поддержал законопроект об усилении ответственности за самовольное сжигание растительности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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