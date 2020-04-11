Кличко: В Киеве не будут вводить комендантский час

11.04.2020, 6:15, Новости дня

В Киеве не будут вводить комендантский час в связи с эпидемией коронавируса. Об этом 10 апреля в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины. Это не в компетенции местных властей”, – отметил он.

Он добавил, что для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в городе.

“Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать”, – подчеркнул столичный мэр.

По словам Кличко, киевские правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей, по которым взыскали более 130 тыс. грн.

В Киевской городской госадминистрации отмечают, что на 10 апреля в городе заболело COVID-19 348 человек, 12 из них вылечились, шесть – умерли.

10 апреля местные власти Волынской и Закарпатской областей попросили людей оставаться дома в выходные 11–12 апреля.

По состоянию на 10 апреля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 2203 человека, 69 из них умерли, 61 выздоровел. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (348), Черновицкой (366) и Ивано-Франковской (254) областях.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,65 млн, из них более 368 тыс. вылечились, а 100 376 умерли.