Полякова: После карантина, после всего кошмара, который произойдет с людьми, они обеднеют, и им, конечно же, будет не до “развлекалова”

11.04.2020, 6:15, Новости дня

После ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, украинцам не будет хватать денег на посещение концертов. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразила артистка и певица Ольга Полякова.

“Я реально понимаю, что после карантина, после всего того кошмара, который произойдет с людьми, они просто обеднеют, и им, конечно же, будет не до развлекалова. Они будут думать о том, что им есть. Поэтому я точно знаю, что какие-то массовые мероприятий, в смысле, массовые концерты за деньги, вернутся еще не скоро. Как это будет? Может быть, так, как мы начинали?” – сказала певица.

По словам Поляковой, для нее нет ничего, что бы она уже не делала.

“Когда я сейчас смотрю какие-то свои первые съемки – это было шесть лет назад, когда мы поехали в первый тур. У нас не было экранов, у нас было четыре фонаря, сзади нас раздувался такой розовый спрут. Это была вся наша декорация”, – отметила певица.

Полякова: Я хочу у коллег спросить – на фига вы даете бесплатные онлайн-концерты? Жить мы за что будем? Читайте полную версию интервью

Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. Она окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В Украине из-за коронавируса ввели карантин, он должен продолжаться как минимум до 24 апреля.