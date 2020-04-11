Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус

11.04.2020, 6:14, Новости дня

Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19. Об этом министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал в интервью порталу tut.by в пятницу, 10 апреля.

В начале апреля порядка 10 тысяч тест-систем были доставлены в Минск из России. Тесты были переданы безвозмездно. Тогда вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко заявил, что ожидает поставку 30 тысяч оплаченных тест-систем.

Макей рассказал, что переговоры по поводу передачи тестов застопорились, но в настоящее время Белоруссия в них не нуждается. Тесты производятся в стране, а порядка 50 тысяч тест-систем были доставлены из других стран.

Министр прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что РФ помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, отметив: "Нам бы самим хотелось понять, о какой помощи идет речь". Макей вновь раскритиковал решение РФ о закрытии границы с Белоруссией.

В середине марта Российская Федерация частично закрыла границу с Белоруссией из-за ситуации с коронавирусом. Позднее стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. До 5 апреля курсировали два поезда, сейчас они отменены, сообщает газета "Известия".

9 апреля для борьбы с распространением коронавируса Всемирная организация здравоохранения призвала ввести более жесткие меры социального дистанцирования, вплоть до карантина на территории Белоруссии. В конце марта президент страны Александр Лукашенко, признав наличие вспышки инфекционных заболеваний, все же отказался вводить карантин.

По данным портала Worldometer на 11 апреля, в Белоруссии зафиксирован 1 981 случай заражения коронавирусом, 19 человек скончались.