Оптимистичный сценарий: академик РАН назвал сроки завершения эпидемии в России

11.04.2020, 6:14, Новости дня

В начале июня в РФ может завершиться эпидемия коронавируса COVID-19, считает академик РАН, инфекционист, директор Центрального НИИ Роспотребнадзора Виктор Малеев. Это — самый оптимистичный сценарий, подчеркивает ученый, и его вероятность зависит от ответственных действий россиян: соблюдения самоизоляции и других указаний правительства.

Условия завершения эпидемии в начале лета — отсутствие серьезных врачебных ошибок и дисциплина россиян в вопросе сокращения контактов друг с другом, передает РИА Новости.

Академик Малеев отметил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только тогда, когда будет разработана вакцина и привиты все граждане. Вакцина появится к концу 2020 года. "Хорошо, если получится раньше", — сказал инфекционист.