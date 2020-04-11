 

Продюсеру Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальном насилии

11.04.2020, 6:14, Новости дня

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальном насилии. Об этом говорится в заявлении прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Обвинение связано с изнасилованием, якобы произошедшим в мае 2010 года в одном из отелей Беверли-Хиллз, сообщает телеканал "Россия 24".

В марте текущего года бывшего продюсера приговорили к 23 годам лишения свободы за домогательства и изнасилование. Он отбывает срок в тюрьме Нью-Йорка. Накануне стало известно, что Вайнштейн вылечился от коронавируса.



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