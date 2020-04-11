Мнение: Тяжелая самоизоляция жены: с алкоголиком Прилучным вместо развода

11.04.2020, 6:10, Разное

Любому мужику-алкоголику объяви: “Я с тобой развожусь, потому что ты алкоголик!”. И он впадет в самое депрессивное и свирепое настроение, и, как настоящий алкоголик, начнет пить. Павел Прилучный, актер и алкоголик, немного продержался, а потом так и поступил. Но Агата Муцениеце – странная дама, о разводе объявила, но с Пашей у него дома осталась. И, по словам ее подруг, все это время слушала, как он просит ее вернуться, но говорила: “Никогда, пока не бросишь пить!” Началась пьянка. Бутылочка пива для разгона. Потом – коньяки. Она продолжила в том же духе. Причем, как всякий порядочный алкоголик, который время от времени лежит под капельницами (а это уже Пашин нарколог рассказывал, спасибо ему), Павел Прилучный пил один. Он вообще любит пить один и играть при этом в подпольном казино.

И вот она жалуется с чужого (маминого) телефона, записав видео в сеть, что актер Павел Прилучный десять дней беспробудно пьет, дал ей по башке и выгнал с детьми из дома – и все это во время самоизоляции в связи с коронавирусом. И ей пришлось уехать к маме, и все рассказать подписчикам.

Спрашивается. Если ты развелась с мужиком, и объявила об этом на всю страну, что ты делаешь у него дома?! Не собираешься налаживать отношения, вали. Или, если будешь его изводить, он опять (не в первый же раз) напьется и даст тебе по голове. Может и при детях. Он же пьет. И съемки по пьяному делу уже срывал. А когда Павел Прилучный пьет, говорят добрые подруги Агаты, он вообще ничего не соображает. Опять же, как всякий порядочный алкоголик.

Павел Прилучный когда-нибудь или сдохнет от алкоголизма, или найдется дама, которая его спасет от этой напасти (есть уже желающие героини – их десятки), через наркологию, реабилитацию, Церковь, может быть, или общество Анонимных Алкоголиков, вытянет его. Алкоголика сложно вылечить. 99% умрут все равно рано. От остановки сердца, не опохмелившись – кардиомиопатит, может и во сне, а может, и в полубреду в белой горячке. Или от последствий – поджелудочная, печень, сердце опять же – но тоже довольно быстро. 1% останутся жить, но уже без бывшей жены, которая их доводит. И этот 1% – счастливчики. Даже не похоже, что Паша из таких. Запойный, но не излечимый, похоже. Наркологи говорят: “Нет, такого не вылечить, чудеса бывают, но не в его случае, его ничто не остановит, только запирать в клинику, и все равно выйдет – будет пить, катиться по наклонной”.

А вообще, Агата Муциенице – не странная, а несчастная женщина. Видно же, что все равно любит. Но не хочет жить с алкоголиком. А какой у нее выбор?! Никакого. На героизм она не способна. Значит, надо валить. И уже не возвращаться. А Паша или умрет, и с этим надо смириться. Или будет жить. Но совсем другой жизнью и с другой женщиной. И возможно, как Бен Аффлек, уже без столь успешной кинокарьеры, без семьи, но с милой девочкой, и дешевеньким дрянным кино – может, и не актером, а каким-нибудь декоратором. Но вероятнее всего все же – на тот свет, как многие до него: Галкин, Панин, Краско, нет им числа…

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