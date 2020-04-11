 

Китай направил в Россию медицинских экспертов

11.04.2020, 6:08, Новости дня

В Россию направлена группа китайских медицинских экспертов, сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Они направлены в Россию, чтобы «помочь справиться со вспышкой коронавирусной инфекции». Группу сформировал госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения, передает ТАСС.

Sina.com сообщает, что в Россию из Китая также направлены одноразовые медицинские маски, респираторы N95, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие расходные материалы.

Напомним, именно в Китае произошла первая вспышка коронавируса. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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