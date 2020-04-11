Мнение: Всё тот же вывод

11.04.2020, 6:05, Разное

Очередное разгромное поражение режима в предельно чувствительной для него нефтегазовой области в очередной раз ставит вопрос из серии "что делать". "Кто виноват" известно. Виноват осознанный выбор правящего в России сословия на встраивание страны в мировую капиталистическую систему. При этом у правящего сословия могут быть на этот счет любые иллюзии, связанные в первую очередь с их предельно низким интеллектуальным уровнем, но в рамках такой модели Россия может быть встроена в капиталистическую систему разделения труда только на правах сырьевого придатка.

Сказанное означает, что есть две проблемы, которые стоят между нормальной жизнью и сегодняшней Россией. Первая проблема – правящее сословие. Оно является выгодополучателем именно этой системы отношений. В любой другой системе они вымрут в социальном смысле, как вымерли динозавры, когда изменились климатические условия, в которых они доминировали. Именно поэтому "элита" сегодняшней России будет защищать сложившуюся систему отношений до конца, вне ее у нее будущего нет. Никакие реформы или "общественные договоры" здесь не помогут – эта элита должна быть отстранена и полностью дезинтегрирована. С раковой опухолью не договариваются – ее просто вырезают и прижигают до последней клетки. Иначе смерть.

Вторая проблема прямо вытекает из первой. Без выхода из мировой системы капитализма (во всяком случае западного образца, а он на сегодняшний момент является доминирующим) любая следующая элита либо станет той, которую отправили в утиль, либо провалит любые стратегии развития. Мы всегда будем в рамках этой модели сырьевым придатком. В силу целого ряда причин, нет смысла их перечислять, просто это данность.

Выход очевиден – необходима смена модели. Как именно она будет называться – вопрос десятый. Главное – эта модель не должна совмещаться с западной. С дюймовой резьбы нужно перейти на метрическую.

Это не так сложно, как кажется. Во всяком случае с точки зрения целеполагания. Достаточно ввести ряд ограничений, выход за рамки которых будет являться преступным. Такое преступление не обязательно должно караться в уголовном порядке, но любой, кто рискнет даже поставить вопрос о выходе за пределы установленных ограничений, должен быть деклассирован. В личном качестве и частном порядке можно говорить что угодно, но не в рамках системы выработки и принятия решений. Проще говоря, для элиты эти рамки должны стать базовой этикой, выход за которую немедленно выводит человека или группу людей из элиты.

Новая модель не будет совмещаться с западным капитализмом, если ввести запрет на продажу денег. Земля не может быть товаром, а значит – находиться в частной собственности. Недра и природные ресурсы должны стать народным достоянием, а значит – необходимо сформулировать его правовой режим и отличия от частной, личной и государственной собственности.

Даже с такими отличиями новая модель уже будет несовместима с западным капитализмом. А значит – у нас появится возможность самостоятельно создавать свои собственные правила, где именно мы будем являться субъектом своей собственной политики. И при достаточно твердом отсечении криминала и сторонников западной модели от политического класса (такое отсечение может иметь и полицейский – с криминалом иначе нальзя, и политический, и идеологический характер) останется лишь защитить себя и свою модель от враждебных действий извне, и создать систему социального поиска наиболее пригодных к развитию такой модели. Конечно, у нее будут свои собственные противоречия, которые потребуют своего собственного разрешения, но это вообще нет смысла упоминать – любая система развивается по одним и тем же законам. И она всегда рискует, всегда совершает ошибки и всегда создает механизмы разрешения возникающих противоречий. Успешно или нет – это отдельный разговор.

Так или иначе, но в рамках нынешней системы отношений у нас, как народа, шансов нет. Больной раком может либо излечиться, удалив опухоль, либо умереть. Пока мы умираем. И ничего с этим поделать нельзя.