Ученые рассказали о различиях между “горячим” и “холодным” кофе

11.04.2020, 5:53, Разное

Американские специалисты в ходе исследования смогли выявить различия, имеющиеся между обычным “горячим” кофе и напитком, сваренным “на холодную”. Основным искомым фактором для исследователей являлось обоснование отличий в кислотности.

Отправной точкой исследования стало мнение ученых о том, что традиционные описания способов заварки кофе не отличаются четкостью и конкретикой, предписывая порядок действий весьма приблизительно. По мнению экспертов, такой подход противоречит требованиям “настоящей науки”. Специалисты, представляющие Университет Томаса Джефферсона (США), смогли разработать процедуру, включающую регламентные требования для каждого этапа, включая возможность измерения и анализа результатов. Примечательно, что расчетный шаг допуска для каждого из этапов был принят на уровне 1-2 секунд. В итоге учеными получены результаты, которые могут представлять интерес для каждого кофемана.

Так, при одинаковой степени обжарки, кофе горячего и, соответственно, холодного способа приготовления имеет одинаковый рН. Это продемонстрировало тезис о том, что на уровень кислотности влияет прежде всего степень обжарки – чем темнее зерна, тем ниже кислотность. При этом кофе, заваренный “горячим” способом, более насыщен антиоксидантами. Главным же фактором стало то, что “горячий” кофе имеет в своем составе больше определенных кислот, и это объясняет его более кислый привкус по сравнению с напитком, сваренным “на холодную”.