Люди, которые верят в силу эфирных масел, часто «восприимчивы к чуши»

11.04.2020, 5:35, Новости дня

Эфирным маслам часто приписывают медицинские свойства, которыми они не обладают. Например, недавно американское FDA назвало мошенничеством заявление, что они активны против коронавирусов.

Рынок эфирных масел измеряется миллиардами долларов. Масла применяют для ароматерапии, массажа, в качестве парфюмерии. Количество доказанных медицинских эффектов эфирных масел невелико, доказательная база обычно слаба.

Исследование, опубликованное в PLoS One, показало, что люди, которые верят в полезные свойства эфирных масел, часто принимают псевдоинтеллектуальные теории за правду.

В новом исследовании участвовали 1202 студента. Ученые фокусировались на том, насколько участники «восприимчивы к чуши» (bullshit receptivity). Так ученые называли готовность человека клюнуть на пустую риторику, слова, которые ничего не значат.

«”Восприимчивость к чуши” отражает готовность людей относиться к бессмысленным утверждениям как к осмысленным», – сказал Уильям Чопик (William Chopik) из Университета штата Мичиган, соавтор исследования.

«Мы обнаружили, что восприимчивость к псевдоглубоким сфабрикованным утверждениям и религиозность были наиболее точными предикторами того, что человек будет считать эфирные масла эффективными и будет хотеть тратить на них больше денег», – пишут авторы исследования.

Эфирные масла использовали 66% участников исследования. «Восприимчивость к чуши» была связана увеличением вероятности использования эфирных масел на 70%.

«По мере того, как вы самоактуализируетесь, вы будете входить в неопределенную эмпатию, выходящую за пределы понимания», – приводят ученые пример бессмысленного выражения, которое может казаться глубоким «восприимчивым к чуши» людям.

Люди, которые хуже распознавали чушь, чаще считали, что эфирные масла могут помочь усилить дружбу, увеличить духовность, помочь в проблемах со здоровьем. Это касалось даже тех эфирных масел, которые не предлагаются для таких целей.

Ученые считают, что врачам и психологам полезно знать о факторах, которые предсказывают интерес людей к эфирным маслам. Зная это, специалисты могли бы давать пациентам более полную и актуальную информацию о действенных методах лечения.