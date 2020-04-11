Россия осудила разрушение памятников на партизанском кладбище в БиГ

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11.04.2020, 5:30, Новости дня

Москва решительно осуждает акт вандализма на партизанском кладбище в городе Мостар, заявило посольство РФ в Боснии и Герцеговине.

Посольство заявило, что в канун 75-летия Победы над фашизмом разрушение памятников «вызывает глубокое возмущение в сердце каждого цивилизованного человека». Дипломаты назвали «очередное разрушение могил» партизан Югославской Освободительной Армии «варварским действием».

Подчеркивается, что инцидент произошел в «известной своим широким многонациональным антифашистским движением Боснии и Герцеговине», передает ТАСС.

Россия призвала БиГ «оперативно предпринять исчерпывающие меры». Москва указала на необходимость наказать виновных в вандализме и не допустить его повторения.

Партизанское кладбище в Мостаре было открыто в 1965 году. Здесь расположены 810 надгробных плит и центральный памятник, изображающий срубленное дерево (символ погибшей молодости). Кладбище было повреждено в Боснийскую войну, а после нее стало объектом нападений вандалов. С 2006 года оно входит в число национальных памятников страны.

Напомним, в Праге снесли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества в РФ и за рубежом.



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