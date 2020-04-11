 

В Москве скончались еще восемь пациентов с коронавирусом

11.04.2020, 5:29, Разное

10 апреля в Москве скончались восемь человек с подтвержденным коронавирусом . Об этом сообщили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Среди них — пациенты в возрасте от 39 до 84 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе гипертонией, сахарным диабетом, атеросклерозом и пиелонефиритом. У 39-летнего мужчины врачи диагностировали полнокровие внутренних органов и отек головного мозга.

Таким образом, всего с начала пандемии в столице умерли 58 человек с ранее неизвестной инфекцией, а общее число жертв по РФ достигло 102. Всего в стране выявлено более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, большинство из них зафиксировано в Москве.

Для профилактики распространения COVID-19 все субъекты федерации ввели режим повышенной готовности, многие регионы объявили на своей территории всеобщую самоизоляцию.

Источник: Новая газета



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