 

США и Южная Корея не договорились о расходах на американских военных

11.04.2020, 5:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Южной Кореи по расходам на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове, сообщили источники.

«Ренхап» сообщало, что США добиваются повышения расходов со стороны Сеула с 1,038 трлн вон до 5 трлн вон (4 млрд долларов), передает РИА «Новости».

По информации Reuters, Южная Корея предложила платить только на 13% больше, чем сейчас. Это было ее лучшее предложение, но Трамп его отверг.

Прежде США требовали от Сеула 5 млрд долларов, а Южная Корея предлагала повысить расходы на 10%.

Бывшие и действующие американские чиновники считают, что вряд ли стороны в ближайшее время смогут договориться. Один из источников заявил, что США «были очень разочарованы». 



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